Агеева (Ситникова) Ольга Ильична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агеева (Ситникова) Ольга Ильична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Агеев Сергей Александрович

Отец ребёнка: Агеев Александр Трифонович

Богдановка, Ряжский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1903

Сын: Агеев Иван Александрович

Отец ребёнка: Агеев Александр Трифонович

Рождение ребёнка
1915

Сын: Агеев Александр Александрович

Отец ребёнка: Агеев Александр Трифонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Агеев Александр Трифонович

Смерть
Неизвестно
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