Агеева (Ситникова) Ольга Ильична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Сын: Агеев Сергей Александрович
Отец ребёнка: Агеев Александр Трифонович
Богдановка, Ряжский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Агеев Александр Трифонович
Рождение ребёнка
1915
Сын: Агеев Александр Александрович
Отец ребёнка: Агеев Александр Трифонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно