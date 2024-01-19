Мельникова (Караулова) Нина Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельникова (Караулова) Нина Константиновна

Место рождения

Погост Рождество, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1906

Дата смерти

1998

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

1898 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Погост Рождество, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.01.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мельников Сергей Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельников Сергей Федорович

Смерть
1998
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