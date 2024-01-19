Мельникова (Караулова) Нина Константиновна
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смерти1998
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.01.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мельников Сергей Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1998