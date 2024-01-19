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Выборнов Иоан Михайлов

Место рождения

Старая Майна, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

25.01.1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1885 ст.

Отец: Выборноав Михаил Анфимов

Мать: Выборнова Пелагея Козьмина

Старая Майна, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
05.02.1914 ст.

Жена: Выборнова Анна Васильевна

Старая Майна, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.12.1914 ст.

Дочь: Выборнова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Выборнова Анна Васильевна

Старая Майна, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.01.1916 ст.

Сын: Выборнов Александр Иванович

Мать ребёнка: Выборнова Анна Васильевна

Старая Майна, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Лечение в госпитале
19.09.1917 ст.
Орёл, город Орёл, Орловская область
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Рождение ребёнка
24.08.1918

Дочь: Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Евдокия Андреевна

Старая Майна, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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