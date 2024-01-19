Выборнов Иоан Михайлов
Место рождения
Дата рождения25.01.1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1885 ст.
Бракосочетание
05.02.1914 ст.
Рождение ребёнка
10.12.1914 ст.
Дочь: Выборнова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Выборнова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
25.01.1916 ст.
Сын: Выборнов Александр Иванович
Мать ребёнка: Выборнова Анна Васильевна
Лечение в госпитале
19.09.1917 ст.
Орёл, город Орёл, Орловская область
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Рождение ребёнка
24.08.1918
Дочь: Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Евдокия Андреевна
Смерть
Неизвестно