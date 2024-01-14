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Мамруков Анатолий Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.08.1985

Пол

Мужской

Добавил:

NK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
2020

Жена: Куличкина Варвара Валериановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мамрукова Саргылана Анатольевна

Мать ребёнка: Куличкина Варвара Валериановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мамрукова Дайана Анатольевна

Мать ребёнка: Куличкина Варвара Валериановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куличкина Варвара Валериановна

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