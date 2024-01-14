Мамруков Анатолий Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.08.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
2020
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мамрукова Саргылана Анатольевна
Мать ребёнка: Куличкина Варвара Валериановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мамрукова Дайана Анатольевна
Мать ребёнка: Куличкина Варвара Валериановна
Бракосочетание
Неизвестно