Акилина Панфилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.01.1832 ст.
Сын: Иван Генварьев
Отец ребёнка: Генварий Титов
Тимонино, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
23.06.1833
Дочь: Агриппина Генварьева
Отец ребёнка: Генварий Титов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Генварий Титов
Смерть
Неизвестно