Акилина Панфилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акилина Панфилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1781 г.р.

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1832 ст.

Сын: Иван Генварьев

Отец ребёнка: Генварий Титов

Тимонино, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
23.06.1833

Дочь: Агриппина Генварьева

Отец ребёнка: Генварий Титов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Генварий Титов

Смерть
Неизвестно
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