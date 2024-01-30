Де Витте Виктор Павлович Pavlovich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Де Витте Виктор Павлович Pavlovich

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1831

Дата смерти

24.05.1882

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.02.1880

Жена: Де Витте Елизавета Константиновна

Рождение ребёнка
16.11.1880

Дочь: Никотина Екатерина Викторовна

Мать ребёнка: Де Витте Елизавета Константиновна

Смерть
24.05.1882
Saint Petersburg, Russia
Похороны
Неизвестно
Sankt Petersburg, Uspensk. Kl.
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