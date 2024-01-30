Де Витте Виктор Павлович Pavlovich
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1831
Дата смерти24.05.1882
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1880
Рождение ребёнка
16.11.1880
Дочь: Никотина Екатерина Викторовна
Мать ребёнка: Де Витте Елизавета Константиновна
Смерть
24.05.1882
Saint Petersburg, Russia
Похороны
Неизвестно
Sankt Petersburg, Uspensk. Kl.