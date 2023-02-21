Малкова Елена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малкова Елена Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.03.1868 ст.

Сын: Малков Александр Тимофеевич

Отец ребёнка: Малков Тимофей Иванович

д. Кичино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малков Дмитрий Тимофеевич

Отец ребёнка: Малков Тимофей Иванович

д. Кичино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малков Тимофей Иванович

Смерть
Неизвестно
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