Малкова Елена Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.03.1868 ст.
Сын: Малков Александр Тимофеевич
Отец ребёнка: Малков Тимофей Иванович
д. Кичино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малков Дмитрий Тимофеевич
Отец ребёнка: Малков Тимофей Иванович
д. Кичино
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно