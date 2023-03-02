(Голубева) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Голубева) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Голубев Николай Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Николаевна

Отец ребёнка: Голубев Николай Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Николаевна

Отец ребёнка: Голубев Николай Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голубев Николай Михайлович

Смерть
Неизвестно
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