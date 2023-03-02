(Голубева) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Голубев Николай Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Николаевна
Отец ребёнка: Голубев Николай Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Николаевна
Отец ребёнка: Голубев Николай Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно