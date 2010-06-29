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Логинов Александр Вячеславович
Логинов Александр Вячеславович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.06.2010
Пол
Мужской
Отец
Логинов Вячеслав Сергеевич
1987 г.р.
Мать
Логинова Алена Александровна
1987 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.2010
Отец:
Логинов Вячеслав Сергеевич
Мать:
Логинова Алена Александровна
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