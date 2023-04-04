Романенко Ольга Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.07.1975
Дата смерти04.04.2023
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.11.1994
Дочь: Попова Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ковалев Александр Владимирович
Смерть
04.04.2023