Романенко Ольга Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРоманенко Ольга Викторовна

Романенко Ольга Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.07.1975

Дата смерти

04.04.2023

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1994 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.11.1994

Дочь: Попова Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ковалев Александр Владимирович

Смерть
04.04.2023
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close