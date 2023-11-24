Кловова Марфа Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кловова Марфа Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1795 г.р.

Дети

Около 1822 г.р.
Около 1836 г.р.

Добавил:

МС
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Клапов Доримидон

Отец ребёнка: Клапов Евстигней

Стригино, Нижне-Нейская волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Клапов Евстигней

Стригино, Нижне-Нейская волость, Макарьевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клапов Евстигней

Смерть
Неизвестно
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