Кловова Марфа Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Клапов Доримидон
Отец ребёнка: Клапов Евстигней
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Клапов Евстигней
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Клапов Евстигней
Смерть
Неизвестно