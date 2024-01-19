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Киселев Дмитрий Яковлевич

Место рождения

Шестаково, Бобровский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Киселев Яков Иович (Иевлевич)

Мать: Киселева Агафья Васильевна

Шестаково, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
Место жительства
1887
Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
из Воронежской губернии
Бракосочетание
21.01.1898

Жена: Киселева Анастасия Никифоровна

Рождение ребёнка
19.06.1900

Сын: Киселев Мефодий Дмитриевич

Мать ребёнка: Киселева Анастасия Никифоровна

Рождение ребёнка
05.10.1901

Сын: Киселев Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Киселева Анастасия Никифоровна

Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Анастасия Дмитриевна

Мать ребёнка: Киселева Анастасия Никифоровна

Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Упоминание
1905
Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Год выдела
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Олейникова Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Киселева Анастасия Никифоровна

Рождение ребёнка
1913

Сын: Киселев Спиридон Дмитриевич

Мать ребёнка: Киселева Анастасия Никифоровна

Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
05.?.1915

Сын: Киселев Дмитрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Киселева Анастасия Никифоровна

Место жительства
1917
Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
зафинсирована в семье Киселева Дмитрия Яковлевича, Ф233 Оп 1Б Д 551 Том 2 Стр100-101
Рождение ребёнка
21.05.1918

Дочь: Елена Дмитриевна

Мать ребёнка: Киселева Анастасия Никифоровна

Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Киселева Анастасия Никифоровна

Смерть
Неизвестно
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