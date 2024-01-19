Киселев Дмитрий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Место жительства
1887
из Воронежской губернии
Бракосочетание
21.01.1898
Рождение ребёнка
19.06.1900
Сын: Киселев Мефодий Дмитриевич
Мать ребёнка: Киселева Анастасия Никифоровна
Рождение ребёнка
05.10.1901
Сын: Киселев Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Киселева Анастасия Никифоровна
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Анастасия Дмитриевна
Мать ребёнка: Киселева Анастасия Никифоровна
Упоминание
1905
Год выдела
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Олейникова Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Киселева Анастасия Никифоровна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Киселев Спиридон Дмитриевич
Мать ребёнка: Киселева Анастасия Никифоровна
Рождение ребёнка
05.?.1915
Сын: Киселев Дмитрий Дмитриевич
Мать ребёнка: Киселева Анастасия Никифоровна
Место жительства
1917
зафинсирована в семье Киселева Дмитрия Яковлевича, Ф233 Оп 1Б Д 551 Том 2 Стр100-101
Рождение ребёнка
21.05.1918
Дочь: Елена Дмитриевна
Мать ребёнка: Киселева Анастасия Никифоровна
Рождение ребёнка
1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Киселева Анастасия Никифоровна
Смерть
Неизвестно