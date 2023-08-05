?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Данчынмай
Мать ребёнка: Дагыр-Салаа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шалданчай
Мать ребёнка: Дагыр-Салаа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мун-Харлыг
Мать ребёнка: Дагыр-Салаа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дагыр-Салаа