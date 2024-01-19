Груздева Прасковья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Груздева Прасковья Степановна

Место рождения

Сенниково, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: не указан

Мать: не указана

Сенниково, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Анна Матвеевна

Отец ребёнка: Груздев Матвей Семенович

Болтино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1771

Сын: Груздев Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Груздев Матвей Семенович

Болтино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Аграфена Матвеевна

Отец ребёнка: Груздев Матвей Семенович

Болтино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Авдотья Матвеевна

Отец ребёнка: Груздев Матвей Семенович

Болтино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Груздев Матвей Семенович

Место жительства
Неизвестно
Болтино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно
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