Груздева Прасковья Степановна
Место рождения
Дата рождения1749
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Анна Матвеевна
Отец ребёнка: Груздев Матвей Семенович
Рождение ребёнка
1771
Отец ребёнка: Груздев Матвей Семенович
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Аграфена Матвеевна
Отец ребёнка: Груздев Матвей Семенович
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Авдотья Матвеевна
Отец ребёнка: Груздев Матвей Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно