Левин Георгий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левин Георгий Иванович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1911

Дата смерти

1995

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1940 по 1947
Карлаг, Казахстан
Место жительства
С 1947 по 1966
Караганда, Казахстан
Место жительства
С 1966
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
1995
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