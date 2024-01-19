Левин Георгий Иванович
Место рождения
Дата рождения1911
Дата смерти1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1940 по 1947
Карлаг, Казахстан
Место жительства
С 1947 по 1966
Караганда, Казахстан
Место жительства
С 1966
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
1995