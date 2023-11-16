Карыгин Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти14.05.1994
ПолМужской
Отец
Мать
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.03.1947
Сын: Карыгин Евгений Николаевич
Мать ребёнка: Карыгина Таисия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Данилова Жанна Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карыгин Леонид Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
14.05.1994