Карыгин Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарыгин Николай Васильевич

Карыгин Николай Васильевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

14.05.1994

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Василий

Мать: Татьяна

Рождение ребёнка
17.03.1947

Сын: Карыгин Евгений Николаевич

Мать ребёнка: Карыгина Таисия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Данилова Жанна Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карыгин Леонид Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
14.05.1994
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close