Полякова Ольга Николаевнв
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.05.1970
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1970
Отец: Поляков Николай
Мать: Тимина Тамара Аркадьевна
Рождение ребёнка
21.08.1989
Дочь: Шенцева Светлана Михайловна
Отец ребёнка: Шенцев Михаил Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шенцев Михаил Петрович