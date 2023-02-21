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Полякова Ольга Николаевнв

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.05.1970

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1989 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1970

Отец: Поляков Николай

Мать: Тимина Тамара Аркадьевна

Рождение ребёнка
21.08.1989

Дочь: Шенцева Светлана Михайловна

Отец ребёнка: Шенцев Михаил Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шенцев Михаил Петрович

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