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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Вельганюк-Федоров Максим

Отец ребёнка: Вельганюк Иосиф

Rusava, Ukraine
Рождение ребёнка
Около 1912

Сын: Вельганюк Фома

Отец ребёнка: Вельганюк Иосиф

Малая Руссава, Тимановская волость, Ямпольский уезд
Рождение ребёнка
1913

Сын: Вельганюк (velganyuk) Аривон Иосифович (Arivon Iosifovich)

Отец ребёнка: Вельганюк Иосиф

Малая Руссава, Тимановская волость, Ямпольский уезд
Рождение ребёнка
1918

Сын: Вильганюк Фока

Отец ребёнка: Вельганюк Иосиф

Украинская ССР, Винницкая обл., Томашпольский р-н, с. В.-Русава
Смерть
Неизвестно
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