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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Вельганюк Иосиф
Rusava, Ukraine
Рождение ребёнка
Около 1912
Сын: Вельганюк Фома
Отец ребёнка: Вельганюк Иосиф
Рождение ребёнка
1913
Сын: Вельганюк (velganyuk) Аривон Иосифович (Arivon Iosifovich)
Отец ребёнка: Вельганюк Иосиф
Рождение ребёнка
1918
Сын: Вильганюк Фока
Отец ребёнка: Вельганюк Иосиф
Украинская ССР, Винницкая обл., Томашпольский р-н, с. В.-Русава
Смерть
Неизвестно