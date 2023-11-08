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Дубина Архип Максимович

Место рождения

Черниговская губерния Козелецкий район село Новая Басань

Дата рождения

1904

Дата смерти

1938

Пол

Мужской

Добавил:

МЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Дубина Максим Трофимович

Мать: Дубина Анна Ивановна

Черниговская губерния Козелецкий район село Новая Басань
Арест
27.01.1937
Баевский р-н, с. Нижнепайва
Обвинение: по ст. 58-2, 8, 9, 10, 11 УК Приговор: тройкой при УНКВД по АК, 15.03.1938 — к 10 годам лишения свободы с последующим поражением в правах на 5 лет. Реабилитация: Алтайским крайсудом, 14.11.... Показать все
Вступление в колхоз
Неизвестно
член колхоза "Свободный труд"
плотник
Смерть
1938
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