Дубина Архип Максимович
Место рожденияЧерниговская губерния Козелецкий район село Новая Басань
Дата рождения1904
Дата смерти1938
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Дубина Максим Трофимович
Мать: Дубина Анна Ивановна
Черниговская губерния Козелецкий район село Новая Басань
Арест
27.01.1937
Баевский р-н, с. Нижнепайва
Обвинение: по ст. 58-2, 8, 9, 10, 11 УК Приговор: тройкой при УНКВД по АК, 15.03.1938 — к 10 годам лишения свободы с последующим поражением в правах на 5 лет. Реабилитация: Алтайским крайсудом, 14.11.... Показать все
Вступление в колхоз
Неизвестно
член колхоза "Свободный труд"
плотник
Смерть
1938