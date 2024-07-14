Ефросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефросинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1774 г.р.

Дети

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зотиков Федор Никифирович

Рождение ребёнка
1802

Сын: Зотиков Степан Федорович

Отец ребёнка: Зотиков Федор Никифирович

Яхорево, Онежский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
25.08.1810

Дочь: Зотикова Наталья Федоровна

Отец ребёнка: Зотиков Федор Никифирович

Смерть
Неизвестно

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