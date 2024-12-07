Макаров Георгий Михайлович 06.12.1894 — найти родственников по фамилии на Familio
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Макаров Георгий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.1894

Дата смерти

19.09.1959

Пол

Мужской

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1894

Отец: Михаил

Мать: Прасковья Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макарова (Чевекова) Анастасия Степановна

Рождение ребёнка
С 06.11.1926 по 07.11.1926

Сын: Макаров Владимир Георгиевич

Мать ребёнка: Макарова (Чевекова) Анастасия Степановна

Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область
Рождение ребёнка
14.03.1928

Дочь: Громова (Макарова) Любовь Георгиевна

Мать ребёнка: Макарова (Чевекова) Анастасия Степановна

Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область
Рождение ребёнка
С 10.11.1929 по 11.11.1929

Дочь: Комракова (Макарова) Евгения Георгиевна

Мать ребёнка: Макарова (Чевекова) Анастасия Степановна

Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область
Смерть
19.09.1959

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