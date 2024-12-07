Макаров Георгий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.12.1894
Дата смерти19.09.1959
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1894
Отец: Михаил
Мать: Прасковья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
С 06.11.1926 по 07.11.1926
Сын: Макаров Владимир Георгиевич
Мать ребёнка: Макарова (Чевекова) Анастасия Степановна
Рождение ребёнка
14.03.1928
Дочь: Громова (Макарова) Любовь Георгиевна
Мать ребёнка: Макарова (Чевекова) Анастасия Степановна
Рождение ребёнка
С 10.11.1929 по 11.11.1929
Дочь: Комракова (Макарова) Евгения Георгиевна
Мать ребёнка: Макарова (Чевекова) Анастасия Степановна
Смерть
19.09.1959