Кострова (Баринова) Агриппина Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кострова (Баринова) Агриппина Матвеева

Место рождения

Никифорово, Щёлковский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Никифорово, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
15.01.1884

Муж: Костров Иван Иванович

Родинки село, Воскресенская церковь
Рождение ребёнка
?.12.1884

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Костров Иван Иванович

Шевёлкино, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Погодина Александра Ивановна

Отец ребёнка: Костров Иван Иванович

Рождение ребёнка
04.03.1894

Дочь: Дарья Иванова

Отец ребёнка: Костров Иван Иванович

Рождение ребёнка
18.10.1897

Дочь: Сорокина Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Костров Иван Иванович

Шевёлкино, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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