Кострова (Баринова) Агриппина Матвеева
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.01.1884
Родинки село, Воскресенская церковь
Рождение ребёнка
?.12.1884
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Костров Иван Иванович
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Погодина Александра Ивановна
Отец ребёнка: Костров Иван Иванович
Рождение ребёнка
04.03.1894
Дочь: Дарья Иванова
Отец ребёнка: Костров Иван Иванович
Рождение ребёнка
18.10.1897
Дочь: Сорокина Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Костров Иван Иванович
Смерть
Неизвестно