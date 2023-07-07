Перышкина Жена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1875 ст.
Сын: Перышкин Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Перышкин Яков
Рождение ребёнка
Около 1875 ст.
Отец ребёнка: Перышкин Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Перышкин Яков
Смерть
Неизвестно