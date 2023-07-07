Перышкина Жена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перышкина Жена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1855 г.р.

Дети

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875 ст.

Сын: Перышкин Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Перышкин Яков

Игониха, Ковровский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1875 ст.

Сын: Перышкин Павел Яковлевич

Отец ребёнка: Перышкин Яков

Игониха, Ковровский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перышкин Яков

Смерть
Неизвестно
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