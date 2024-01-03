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Феодосья
Феодосья
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1787
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Муж
Андрей
1785 г.р.
Дети
Дарья
1808 г.р.
Софья
1814 г.р.
Добавил:
ДЖ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808
Дочь:
Дарья
Отец ребёнка:
Андрей
Рождение ребёнка
1814
Дочь:
Софья
Отец ребёнка:
Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Андрей
Смерть
Неизвестно
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