Пупонин Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пупонин Николай
Мать: Пупонина Прасковья
Рождение ребёнка
16.09.1954
Дочь: Соболева Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Пупонина Тамара
Рождение ребёнка
09.12.1962
Сын: Пупонин Вячеслав Владимирович
Мать ребёнка: Пупонина Тамара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пупонина Тамара
Смерть
Неизвестно