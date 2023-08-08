Пупонин Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пупонин Владимир Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пупонин Николай

Мать: Пупонина Прасковья

Рождение ребёнка
16.09.1954

Дочь: Соболева Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Пупонина Тамара

Рождение ребёнка
09.12.1962

Сын: Пупонин Вячеслав Владимирович

Мать ребёнка: Пупонина Тамара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пупонина Тамара

Смерть
Неизвестно
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