Новиков Фёдор Филиппович
Место рождения
Дата рождения14.06.1941
Дата смерти19.02.2021
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1941
Отец: Новик Филипп Васильевич
Бракосочетание
29.04.1962
Жена: Новикова Янина Яцковна
Рождение ребёнка
31.08.1962
Рождение ребёнка
11.11.1964
Рождение ребёнка
06.03.1968
Смерть
19.02.2021
Мяэтагузе, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond