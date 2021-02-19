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Новиков Фёдор Филиппович

Место рождения

Наливки, Ивацевичский район, Брестская область

Дата рождения

14.06.1941

Дата смерти

19.02.2021

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

Жена

1938 г.р.

Дети

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Добавил:

KL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1941

Отец: Новик Филипп Васильевич

Мать: Новик Анастасия Федоровна

Наливки, Ивацевичский район, Брестская область
Бракосочетание
29.04.1962

Жена: Новикова Янина Яцковна

Гумарино, Суоярвский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
31.08.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Новикова Янина Яцковна

Гумарино, Суоярвский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
11.11.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Новикова Янина Яцковна

Гумарино, Суоярвский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
06.03.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Новикова Янина Яцковна

Гумарино, Суоярвский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
19.02.2021
Мяэтагузе, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
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