Белозерова (Полажай) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белозерова (Полажай) Елена

Место рождения

Россия

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Полажай Федот

Мать: Полажай Анна

Россия
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Живанюкова Мария Стефановна

Отец ребёнка: Белолзеров Степан Денисович

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белозёров Иван Стефанович

Отец ребёнка: Белолзеров Степан Денисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Балинова Валентина Стефановна

Отец ребёнка: Белолзеров Степан Денисович

Смерть
Неизвестно
Россия
Похороны
Неизвестно
Россия Ставропольский край,
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