Белозерова (Полажай) Елена
Место рожденияРоссия
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Полажай Федот
Мать: Полажай Анна
Россия
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Живанюкова Мария Стефановна
Отец ребёнка: Белолзеров Степан Денисович
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белозёров Иван Стефанович
Отец ребёнка: Белолзеров Степан Денисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Балинова Валентина Стефановна
Отец ребёнка: Белолзеров Степан Денисович
Смерть
Неизвестно
Россия
Похороны
Неизвестно
Россия Ставропольский край,