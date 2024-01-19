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Евдокия Алексеева

Место рождения

Емельяново, Островский уезд, Псковская губерния

Дата рождения

19.02.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1860

Отец: Алексей Матвеев

Мать: Анна Алексеева

Емельяново, Островский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
10.04.1882

Дочь: Данилова Александра Ефимовна

Отец ребёнка: Данилов Ефим Данилов

Рождение ребёнка
26.01.1884

Сын: Данилов Василий Ефимович

Отец ребёнка: Данилов Ефим Данилов

Дворняши, Островский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.08.1886

Дочь: Пименова Мария Ефимовна

Отец ребёнка: Данилов Ефим Данилов

Дворняши, Островский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.11.1891

Дочь: Павлова Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Данилов Ефим Данилов

Рождение ребёнка
21.01.1899

Дочь: Данилова Татьяна Ефимовна

Отец ребёнка: Данилов Ефим Данилов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Данилова Евгения Ефимовна

Отец ребёнка: Данилов Ефим Данилов

Смерть
Неизвестно
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