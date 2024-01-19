Евдокия Алексеева
Место рождения
Дата рождения19.02.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1860
Отец: Алексей Матвеев
Мать: Анна Алексеева
Рождение ребёнка
10.04.1882
Дочь: Данилова Александра Ефимовна
Отец ребёнка: Данилов Ефим Данилов
Рождение ребёнка
26.01.1884
Отец ребёнка: Данилов Ефим Данилов
Рождение ребёнка
06.08.1886
Дочь: Пименова Мария Ефимовна
Отец ребёнка: Данилов Ефим Данилов
Рождение ребёнка
27.11.1891
Дочь: Павлова Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Данилов Ефим Данилов
Рождение ребёнка
21.01.1899
Дочь: Данилова Татьяна Ефимовна
Отец ребёнка: Данилов Ефим Данилов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Данилова Евгения Ефимовна
Отец ребёнка: Данилов Ефим Данилов
Смерть
Неизвестно