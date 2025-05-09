Большем Хаим 1875 — найти родственников по фамилии на Familio

Большем Хаим

Автор
ЕД
Демидова Е.

мужской, родился 1875, Klynyny, Volochys\'kyi district, Khmel\'nyts\'ka oblast, Ukraine

умер 1942, Volochys\'k, Volochys\'kyi district, Khmel\'nyts\'ka oblast, Ukraine

Дети
Большем Яков1900 г.р.
Большем Шулем1910 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Klynyny, Volochys\'kyi district, Khmel\'nyts\'ka oblast, Ukraine

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Bolshem Михаил Хаимович

Мать ребёнка: Большем (Большем) Сося

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Большем) Соня София

Мать ребёнка: Большем (Большем) Сося

Рождение ребёнка
1900

Сын: Большем Яков

Мать ребёнка: Большем (Большем) Сося

Украина

Рождение ребёнка
1910

Сын: Большем Шулем

Мать ребёнка: Большем (Большем) Сося

Рождение ребёнка
1915

Сын: Большем Шимон

Мать ребёнка: Большем (Большем) Сося

Klynyny, Khmel\'nyts\'ka oblast, Ukraine

Смерть
1942
Volochys\'k, Volochys\'kyi district, Khmel\'nyts\'ka oblast, Ukraine

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