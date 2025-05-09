Большем Хаим
мужской, родился 1875, Klynyny, Volochys\'kyi district, Khmel\'nyts\'ka oblast, Ukraine
умер 1942, Volochys\'k, Volochys\'kyi district, Khmel\'nyts\'ka oblast, Ukraine
Дети
Большем Яков1900 г.р.
Большем Шулем1910 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Klynyny, Volochys\'kyi district, Khmel\'nyts\'ka oblast, Ukraine
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Большем (Большем) Сося
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Большем) Соня София
Мать ребёнка: Большем (Большем) Сося
Рождение ребёнка
1900
Сын: Большем Яков
Мать ребёнка: Большем (Большем) Сося
Украина
Рождение ребёнка
1910
Сын: Большем Шулем
Мать ребёнка: Большем (Большем) Сося
Рождение ребёнка
1915
Сын: Большем Шимон
Мать ребёнка: Большем (Большем) Сося
Klynyny, Khmel\'nyts\'ka oblast, Ukraine
Смерть
1942
Volochys\'k, Volochys\'kyi district, Khmel\'nyts\'ka oblast, Ukraine