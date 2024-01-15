Белокур Мелания Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелокур Мелания Никитична

Белокур Мелания Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
11.02.1877 ст.
Николаевка, Сумська область
Феодора Кондратьевна Белокур
Рождение ребёнка
20.10.1878 ст.

Дочь: Матрена Гавриловна

Отец ребёнка: Белокур Гавриил Федорович

Николаевка, Сумська область
Восприемник
21.01.1879 ст.
Николаевка, Сумська область
Климентий Кондратьевич Белокур
Рождение ребёнка
25.04.1881 ст.

Сын: Белокур Марк Гаврилович

Отец ребёнка: Белокур Гавриил Федорович

Николаевка, Сумська область
Рождение ребёнка
09.04.1882 ст.

Сын: Белокур Василий Гаврилович

Отец ребёнка: Белокур Гавриил Федорович

Николаевка, Сумська область
Рождение ребёнка
01.10.1884 ст.

Дочь: Харитина Гавриловна

Отец ребёнка: Белокур Гавриил Федорович

Николаевка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9G5-J?i=339&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
30.07.1887 ст.

Сын: Белокур Евдоким Гаврилович

Отец ребёнка: Белокур Гавриил Федорович

Николаевка, Сумська область
Рождение ребёнка
26.10.1890 ст.

Сын: Белокур Дмитрий Гаврилович

Отец ребёнка: Белокур Гавриил Федорович

Николаевка, Сумська область
Восприемник
10.12.1890 ст.
Николаевка, Сумська область
Николай Кондратьевич Белокур
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белокур Гавриил Федорович

Место жительства
Неизвестно
Николаевка, Сумська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close