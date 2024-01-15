Белокур Мелания Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
11.02.1877 ст.
Феодора Кондратьевна Белокур
Рождение ребёнка
20.10.1878 ст.
Дочь: Матрена Гавриловна
Отец ребёнка: Белокур Гавриил Федорович
Восприемник
21.01.1879 ст.
Климентий Кондратьевич Белокур
Рождение ребёнка
25.04.1881 ст.
Отец ребёнка: Белокур Гавриил Федорович
Рождение ребёнка
09.04.1882 ст.
Сын: Белокур Василий Гаврилович
Отец ребёнка: Белокур Гавриил Федорович
Рождение ребёнка
01.10.1884 ст.
Дочь: Харитина Гавриловна
Отец ребёнка: Белокур Гавриил Федорович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9G5-J?i=339&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
30.07.1887 ст.
Сын: Белокур Евдоким Гаврилович
Отец ребёнка: Белокур Гавриил Федорович
Рождение ребёнка
26.10.1890 ст.
Сын: Белокур Дмитрий Гаврилович
Отец ребёнка: Белокур Гавриил Федорович
Восприемник
10.12.1890 ст.
Николай Кондратьевич Белокур
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно