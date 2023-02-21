Подгорнова Варвара Евфимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.07.1900 ст.
Дочь: Ишелева Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Подгорнов Николай Яковлевич
Урюм, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно