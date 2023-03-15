Тришкина (Горюнова) Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тришкина (Горюнова) Наталья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.09.1954

Пол

Женский

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.02.198

Сын: Тришкин Олег Владимирович

Отец ребёнка: Тришкин Владимир Васильевич

Рождение
11.09.1954

Отец: Горюнов Николай

Мать: Горюнова Евгения

Рождение ребёнка
22.07.1974

Сын: Тришкин Геннадий Владимирович

Отец ребёнка: Тришкин Владимир Васильевич

Соболевка, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
27.10.1985

Дочь: Мартынова Евгения Владимировна

Отец ребёнка: Тришкин Владимир Васильевич

Канищево, город Калуга, Калужская область
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