Тришкина (Горюнова) Наталья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.09.1954
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.02.198
Сын: Тришкин Олег Владимирович
Отец ребёнка: Тришкин Владимир Васильевич
Рождение
11.09.1954
Отец: Горюнов Николай
Мать: Горюнова Евгения
Рождение ребёнка
22.07.1974
Сын: Тришкин Геннадий Владимирович
Отец ребёнка: Тришкин Владимир Васильевич
Соболевка, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
27.10.1985
Дочь: Мартынова Евгения Владимировна
Отец ребёнка: Тришкин Владимир Васильевич
Канищево, город Калуга, Калужская область