Денисова (Батуева) Васса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисова (Батуева) Васса Ивановна

Место рождения

деревня Заполье (Нытвенский, Оханский, Пермский, Ильинский, Верещагинский)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТС
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Рождение
Неизвестно

Отец: Батуев Иван

Мать: не указана

деревня Заполье (Нытвенский, Оханский, Пермский, Ильинский, Верещагинский)
Бракосочетание
01.10.1851 ст.

Муж: Денисов Михаил Григорьевич

Верхние Муллы, Пермский уезд, Пермская губерния
у Денисова Михаила Григорьевича второй брак.
Рождение ребёнка
01.08.1852 ст.

Сын: Денисов Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Денисов Михаил Григорьевич

Тимино, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
04.01.1857 ст.

Сын: Денисов Иоанн Михайлович

Отец ребёнка: Денисов Михаил Григорьевич

Тимино, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
04.07.1859 ст.

Сын: Денисов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Денисов Михаил Григорьевич

Тимино, Пермский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно
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