Денисова (Батуева) Васса Ивановна
Место рождениядеревня Заполье (Нытвенский, Оханский, Пермский, Ильинский, Верещагинский)
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Батуев Иван
деревня Заполье (Нытвенский, Оханский, Пермский, Ильинский, Верещагинский)
Бракосочетание
01.10.1851 ст.
Верхние Муллы, Пермский уезд, Пермская губерния
у Денисова Михаила Григорьевича второй брак.
Рождение ребёнка
01.08.1852 ст.
Сын: Денисов Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Денисов Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
04.01.1857 ст.
Отец ребёнка: Денисов Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
04.07.1859 ст.
Сын: Денисов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Денисов Михаил Григорьевич
Смерть
Неизвестно