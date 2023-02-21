Volzing Margaretha
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1601
Сын: Volzing Johann Conrad Hans Curt
Отец ребёнка: Volzing Caspar
Рождение ребёнка
1612
Сын: Volzing Johann Wolff
Отец ребёнка: Volzing Caspar
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Volzing Caspar
Смерть
Неизвестно