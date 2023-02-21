Volzing Margaretha — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Volzing Margaretha

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1550 г.р.

Дети

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1601

Сын: Volzing Johann Conrad Hans Curt

Отец ребёнка: Volzing Caspar

Рождение ребёнка
1612

Сын: Volzing Johann Wolff

Отец ребёнка: Volzing Caspar

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Volzing Caspar

Смерть
Неизвестно
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