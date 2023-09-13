Шилова (Проявина) Мария Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шилова (Проявина) Мария Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Проявин Максим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.08.1937

Дочь: Голубева Пелагея Сергеевна

Отец ребёнка: Шилов Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шилова Капиталина Сергеевна

Отец ребёнка: Шилов Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шилова Зоя Сергеевна

Отец ребёнка: Шилов Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Беняк Валентина Сергеевна

Отец ребёнка: Шилов Сергей Васильевич

Смерть
Неизвестно
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