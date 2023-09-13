Шилова (Проявина) Мария Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Проявин Максим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.08.1937
Дочь: Голубева Пелагея Сергеевна
Отец ребёнка: Шилов Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шилова Капиталина Сергеевна
Отец ребёнка: Шилов Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шилова Зоя Сергеевна
Отец ребёнка: Шилов Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Беняк Валентина Сергеевна
Отец ребёнка: Шилов Сергей Васильевич
Смерть
Неизвестно