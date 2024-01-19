Румянцева (Захарова) Арина Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Румянцева (Захарова) Арина Макаровна

Место рождения

Семено-Петровское, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Между 1905 и 1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1905 и 1914

Отец: Захаров Макар Петрович

Мать: Захарова Евдокия Алексеевна

Семено-Петровское, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Румянцев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Румянцев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Румянцев Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Румянцев Иван

Смерть
Неизвестно
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