Румянцева (Захарова) Арина Макаровна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1905 и 1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1905 и 1914
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Румянцев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Румянцев Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Румянцев Иван
Смерть
Неизвестно