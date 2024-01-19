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Серова Афанасия Васильевна

Место рождения

Селявино, Кубино-Озерский район, Северный край

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1860 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Селявино, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
06.02.1886 ст.

Сын: Серов Иван Степанович

Отец ребёнка: Серов Степан Иванович

Селявино, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
30.05.1888 ст.

Дочь: Серова Ольга Степановна

Отец ребёнка: Серов Степан Иванович

Селявино, Кубино-Озерский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серов Степан Иванович

Смерть
Неизвестно
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