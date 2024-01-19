Серова Афанасия Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.02.1886 ст.
Отец ребёнка: Серов Степан Иванович
Рождение ребёнка
30.05.1888 ст.
Дочь: Серова Ольга Степановна
Отец ребёнка: Серов Степан Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно