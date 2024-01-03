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Хабибуллина Лиана Рифовна
Хабибуллина Лиана Рифовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.06.1993
Пол
Женский
Отец
Хабибуллин Риф Зуфарович
1964 г.р.
Мать
Хабибуллина Насима Илюсовна
1968 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЭМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1993
Отец:
Хабибуллин Риф Зуфарович
Мать:
Хабибуллина Насима Илюсовна
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