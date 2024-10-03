Карнаухова (Гущина) Варвара Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карнаухова (Гущина) Варвара Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гущин Александр Григорьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
22.01.1903 ст.

Муж: Карнаухов Иван Яковлевич

Григорово, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Фонд № 230. Оп.11-7. Д. 1627 С.296 Метрические книги церкви с.Новопавловское Ростовского уезда за 1889-1903 годы (о бракосочетавшихся, об умерших); за 1889-1904 годы (о родившихся)
Рождение ребёнка
01.12.1903 ст.

Сын: Карнаухов Николай Иванович

Отец ребёнка: Карнаухов Иван Яковлевич

Григорово, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Фонд № 230. Оп.11-7. Д. 1627 С.293 Метрические книги церкви с.Новопавловское Ростовского уезда за 1889-1903 годы (о бракосочетавшихся, об умерших); за 1889-1904 годы (о родившихся)
Рождение ребёнка
1908

Сын: Карнаухов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Карнаухов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
11.04.1911

Сын: Карнаухов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Карнаухов Иван Яковлевич

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