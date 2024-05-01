Гареева Халиса Мутагаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1936
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гареев Аглянур Мифтахович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гареева Гузель Аглануровна
Отец ребёнка: Гареев Аглянур Мифтахович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.06.1957
Отец ребёнка: Гареев Аглянур Мифтахович