Гареева Халиса Мутагаровна 1936 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гареева Халиса Мутагаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Пол

Женский

Добавил:

ЭФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гареев Айрат Агланурович

Отец ребёнка: Гареев Аглянур Мифтахович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гареева Гузель Аглануровна

Отец ребёнка: Гареев Аглянур Мифтахович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гареев Аглянур Мифтахович

Рождение ребёнка
29.06.1957

Сын: Гареев Радик Агланурович

Отец ребёнка: Гареев Аглянур Мифтахович

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