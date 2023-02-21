Краснюк Наталья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.05.1958
ПолЖенский
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1958
Отец: Ульянченко Петр Антонович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.06.1980
Дочь: Краснюк Татьяна Валентиновна
Отец ребёнка: Краснюк Валентин Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кулешова Ирина
Отец ребёнка: Краснюк Валентин Васильевич