Краснюк Наталья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснюк Наталья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.05.1958

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1958

Отец: Ульянченко Петр Антонович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.06.1980

Дочь: Краснюк Татьяна Валентиновна

Отец ребёнка: Краснюк Валентин Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кулешова Ирина

Отец ребёнка: Краснюк Валентин Васильевич

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