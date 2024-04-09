Малиновский Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малиновская-Петушок Алена Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малиновский Николай Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.10.19
Дочь: Малиновская Оксана Николавена
Мать ребёнка: Малиновская-Москаль Лилия Вацлавовна
Рождение ребёнка
16.05.1978
Сын: Малиновский Вадим Николаевич
Мать ребёнка: Малиновская-Москаль Лилия Вацлавовна
Смерть
Неизвестно