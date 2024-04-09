Малиновский Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малиновский Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

PM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малиновская-Петушок Алена Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малиновский Николай Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
10.10.19

Дочь: Малиновская Оксана Николавена

Мать ребёнка: Малиновская-Москаль Лилия Вацлавовна

Рождение ребёнка
16.05.1978

Сын: Малиновский Вадим Николаевич

Мать ребёнка: Малиновская-Москаль Лилия Вацлавовна

Смерть
Неизвестно

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