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Ратман Владилен Михайлович

Место рождения

Россия Якутск

Дата рождения

17.11.1939

Дата смерти

19.02.2015

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1939

Отец: Ратман Михаил Иосифович

Мать: Ольга Абрамовна

Россия Якутск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ратман Грета

Смерть
19.02.2015
ЛОД Ганей-авив, Lod, Ramla, Center District, Israel
Похороны
Неизвестно
New Lod Cemetery, Lod, Ramla, Center District, Israel
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