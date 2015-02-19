Ратман Владилен Михайлович
Место рожденияРоссия Якутск
Дата рождения17.11.1939
Дата смерти19.02.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1939
Отец: Ратман Михаил Иосифович
Мать: Ольга Абрамовна
Россия Якутск
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ратман Грета
Смерть
19.02.2015
ЛОД Ганей-авив, Lod, Ramla, Center District, Israel
Похороны
Неизвестно
New Lod Cemetery, Lod, Ramla, Center District, Israel