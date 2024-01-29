Мишина (Анохина) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мишина (Анохина) Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

1971

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Анохин Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.04.1921

Сын: Мишин Василий

Отец ребёнка: Мишин Митрофан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мишин Митрофан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мишин Григорий

Отец ребёнка: Мишин Митрофан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мишин Александр

Отец ребёнка: Мишин Митрофан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Мишин Митрофан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мишин Илья

Отец ребёнка: Мишин Митрофан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мишин Иван

Отец ребёнка: Мишин Митрофан

Смерть
1971
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