Мишина (Анохина) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти1971
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Анохин Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.04.1921
Сын: Мишин Василий
Отец ребёнка: Мишин Митрофан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мишин Митрофан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мишин Григорий
Отец ребёнка: Мишин Митрофан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мишин Александр
Отец ребёнка: Мишин Митрофан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Мишин Митрофан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мишин Илья
Отец ребёнка: Мишин Митрофан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мишин Иван
Отец ребёнка: Мишин Митрофан
Смерть
1971