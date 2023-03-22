Тюрин Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиС 1941 по 1945
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тюрин Степан
Мать: Тюрина Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тюрин Севастьян
Мать ребёнка: Тюрина Александра
Балахна, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тюрин Михаил
Мать ребёнка: Тюрина Александра
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тюрина Александра
Смерть
С 1941 по 1945