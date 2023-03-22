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Тюрин Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

С 1941 по 1945

Пол

Мужской

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тюрин Степан

Мать: Тюрина Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тюрин Севастьян

Мать ребёнка: Тюрина Александра

Балахна, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тюрин Михаил

Мать ребёнка: Тюрина Александра

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тюрина Александра

Смерть
С 1941 по 1945
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