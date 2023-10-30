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Чириков Юрий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чириков Алексей

Мать: Чирикова Надежда Тимофеевна

Рождение ребёнка
26.08.1953

Сын: Чириков Владимир Юрьевич

Мать ребёнка: Мария Андреевна

Рождение ребёнка
13.12.1955

Сын: Чириков Виктор Юрьевич

Мать ребёнка: Мария Андреевна

Рождение ребёнка
09.03.1960

Дочь: Кочешкова Елена Юрьевна

Мать ребёнка: Мария Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Андреевна

Смерть
Неизвестно
Струнино, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Похороны
Неизвестно
Струнино, Александровский муниципальный район, Владимирская область
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