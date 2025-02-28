Щучкина (Мясникова) Александра Ивановна
женский, родилась Вычислено 1817 ст., Вологда, город Вологда, Вологодская область
умерла 20.08.1846 ст., Вологда, город Вологда, Вологодская область
Супруги
Щучкин Николай ФедосьевВычислено 1802 ст. г.р.
Дети
(Щучкина) Анна НиколаевнаВычислено 1836 ст. г.р.
(Щучкина) Александра НиколаевнаОколо 1840 ст. г.р.Показать еще 2
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Рождение
Вычислено 1817 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1836 ст.
Дочь: (Щучкина) Анна Николаевна
Отец ребёнка: Щучкин Николай Федосьев
Рождение ребёнка
Около 1840 ст.
Дочь: (Щучкина) Александра Николаевна
Отец ребёнка: Щучкин Николай Федосьев
Рождение ребёнка
28.03.1843 ст.
Дочь: Гудкова (Щучкина) Юлия Николаевна
Отец ребёнка: Щучкин Николай Федосьев
Рождение ребёнка
28.07.1846 ст.
Дочь: Щучкина Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Щучкин Николай Федосьев
Смерть
20.08.1846 ст.