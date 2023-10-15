(Зубарева) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Зубарева) Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1803 г.р.

Мать

1797 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Зубарев Никита

Мать: Степанида

Смерть
Неизвестно
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