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(Зубарева) Вера
(Зубарева) Вера
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1817
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Зубарев Никита
1803 г.р.
Мать
Степанида
1797 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДЗ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец:
Зубарев Никита
Мать:
Степанида
Смерть
Неизвестно
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