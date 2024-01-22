Агентьева Фекла Агентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агентьева Фекла Агентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1903

Дата смерти

1984

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1927

Сын: Иванов Николай Иванович

Отец ребёнка: Иванов Иван Павлович

Рождение ребёнка
15.03.1934

Сын: Иванов Иван Иванович

Отец ребёнка: Иванов Иван Павлович

Рождение ребёнка
1939

Сын: Павлов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Иванов Иван Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Геннадий Иванович

Отец ребёнка: Иванов Иван Павлович

Смерть
1984
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