Агентьева Фекла Агентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1903
Дата смерти1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1927
Отец ребёнка: Иванов Иван Павлович
Рождение ребёнка
15.03.1934
Сын: Иванов Иван Иванович
Отец ребёнка: Иванов Иван Павлович
Рождение ребёнка
1939
Отец ребёнка: Иванов Иван Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Иванов Иван Павлович
Смерть
1984