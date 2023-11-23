Георгий Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смерти1804
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
1725
Отец: не указан
Мать: не указана
Георгий Федорович (1725 — 1804) О месте рождения и родителях его данных нет. 19 февраля 1750 года преосвященным Арсением рукоположен во священника к церкви села Христорождественского на Черемхе Рыбинс... Показать все
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Анна Георгиева
Мать ребёнка: Дарья Матвеева
Рождение ребёнка
1758
Сын: Михаил Георгиев
Мать ребёнка: Дарья Матвеева
Михаил Георгиевич (1758 - ?) Родился в семье священника села Христорождественского на Черемхе Рыбинского уезда Георгия Федоровича. Пономарь села Фефилова Романов-Борисоглебского уезда. В 1783 году рук... Показать все
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Мария Георгиева
Мать ребёнка: Дарья Матвеева
с. Христорождественское на Черемхе Рыбинского уезда
Рождение ребёнка
1767
Сын: Федор Георгиев
Мать ребёнка: Дарья Матвеева
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Наталья Георгиева
Мать ребёнка: Дарья Матвеева
Рождение ребёнка
1771
Сын: Иоанн Георгиев
Мать ребёнка: Дарья Матвеева
Иоанн Георгиевич (1771 — ?) Родился в семье священника села Христорождественского на Черемхе Рыбинского уезда1 Георгия Федоровича. С 1782 года обучался в Ярославской духовной семинарии до пиитики. В м... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Матвеева
Работа или профессия
Неизвестно
с. Христорождественское на Черемхе, Рыбинского уезда
священник
Смерть
1804