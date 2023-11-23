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Георгий Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

1804

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1727 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: не указан

Мать: не указана

Георгий Федорович (1725 — 1804) О месте рождения и родителях его данных нет. 19 февраля 1750 года преосвященным Арсением рукоположен во священника к церкви села Христорождественского на Черемхе Рыбинс... Показать все
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Анна Георгиева

Мать ребёнка: Дарья Матвеева

Рождение ребёнка
1758

Сын: Михаил Георгиев

Мать ребёнка: Дарья Матвеева

Михаил Георгиевич (1758 - ?) Родился в семье священника села Христорождественского на Черемхе Рыбинского уезда Георгия Федоровича. Пономарь села Фефилова Романов-Борисоглебского уезда. В 1783 году рук... Показать все
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Мария Георгиева

Мать ребёнка: Дарья Матвеева

с. Христорождественское на Черемхе Рыбинского уезда
Рождение ребёнка
1767

Сын: Федор Георгиев

Мать ребёнка: Дарья Матвеева

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Наталья Георгиева

Мать ребёнка: Дарья Матвеева

Рождение ребёнка
1771

Сын: Иоанн Георгиев

Мать ребёнка: Дарья Матвеева

Иоанн Георгиевич (1771 — ?) Родился в семье священника села Христорождественского на Черемхе Рыбинского уезда1 Георгия Федоровича. С 1782 года обучался в Ярославской духовной семинарии до пиитики. В м... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Матвеева

Работа или профессия
Неизвестно
с. Христорождественское на Черемхе, Рыбинского уезда
священник
Смерть
1804
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